Более 100 тысяч пользователей соцсетей поддержали футболиста «Барселоны», в которого бросили банан

Новости Испании. Болельщики и спортивные СМИ который день обсуждают скандальный инцидент, произошедший во время 35-го тура чемпионата Испании.

Инцидент произошел во втором тайме. Дани Алвес, защитник «Барсы» отправился подавать угловой, когда с трибуны стадиона «Эль Мадригал» в него бросили банан.

Бразилец, не раздумывая, поднял банан и съел его.

Личность хулигана уже вычислили и лишили его права посещать домашние матчи до конца жизни, аннулировав абонемент.

Президент Международной федерации футбола расистскую выходку болельщика назвал безобразием и призвал бороться с подобными формами дискриминации.



Йозеф Блаттер, президент ФИФА (в своем Twitter):

Произошедшее с Дани Алвесом прошлой ночью – просто безобразие. Мы должны вместе бороться со всеми формами дискриминации. На чемпионате мира нельзя допустить проявлений расизма.

После матча последовало продолжение скандальной истории. В соцсетях развернулась целая акция против расизма – люди выкладывают снимки, где они позируют с бананами.

Так, например, в Instagram за сутки опубликовано более 100 тысяч фотографий из разных городов Испании. Подписи к фото разными словами, но об одном: «Все мы немного обезьяны» или «Все мы одинаковые».

В стороне не остались и спортсмены. В знак поддержки друга и партнера нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Халк накормил семью бананами. Фотографию с семьей Халк опубликовал в Instagram. Фото сопровождает подпись: «За моего брата».

Неймар, нападающий ФК «Барселона»:

Мы все равны, нет расизму! Мы все – обезьяны, и мы все одинаковые. Это позор, что в 2014 году существует расизм. Пришла пора всем нам сказать: достаточно! Я считаю важным выразить свою позицию и верю, что если многие так будут делать, однажды это поможет решить проблему навсегда.

Поддержал Алвеса и чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Впрочем, сам Дани Алвес в своем Twitter предпочел перевести произошедшее на футбольном поле в шутку.

Дани Алвес, защитник «Барселоны»:

Мой отец всегда говорил мне: ешь бананы, сынок. Они предотвращают судороги.

И, как сообщают СМИ сегодня, отец Дани Алвеса решил заняться выращиванием бананов.



Домингуш Алвес, отец футболиста:

Мы выращиваем манго, кокосы, дыни, арбузы, маракуйю и теперь будем сажать бананы. У меня уже были такие идеи, а после той истории я решил все окончательно. Кстати, я сказал Алвесу, чтобы он больше не ел брошенные с трибун бананы. Они ведь могут быть отравленными.