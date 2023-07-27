Белорусские пловцы выступили в утренней сессии Кубка России

На Кубке России по плаванию, где выступают и белорусские спортсмены, завершилась утренняя сессия. По итогам заплывов земляки обеспечили себе участие в двух финалах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отлично проявила себя Анастасия Шкурдай, она преодолела дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты 11 секунд. Это лучшее время квалификации. Пробилась в финальный заплыв и наша Анастасия Кулешова. На дистанции 50 метров баттерфляем она финишировала за 26,63 секунды. Такой результат позволил ей побороться за медали.