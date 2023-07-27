Теннис. Результаты белорусов на международных турнирах

Сразу несколько белорусских теннисистов выступают на международных турнирах. Наша Юлия Готовко провела поединок 1/8 финала на чемпионате в Варшаве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга белоруска уступила представительнице Великобритании Хезер Уотсон – 2:6, 7:5, 1:6.

Успешно дуэль 27 июля в Астане сложилась для белоруса Александра Згировского. Он обыграл австрийца Нейла Оберляйтнера (7:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Победно на этом же турнире, только в парном разряде, выступил Егор Герасимов. В дуэте с представителем Казахстана Денисом Евсеевым белорус на тай-брейке обыграл австрийско-японский тандем Обертляйтнер/Ватанабе – 6:1, 2:6, 10:6. Герасимов и Евсеев продолжат борьбу в полуфинале.