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Теннис. Результаты белорусов на международных турнирах

27 июля 2023 13:43
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Сразу несколько белорусских теннисистов выступают на международных турнирах. Наша Юлия Готовко провела поединок 1/8 финала на чемпионате в Варшаве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга белоруска уступила представительнице Великобритании Хезер Уотсон – 2:6, 7:5, 1:6.

Теннис. Результаты белорусов на международных турнирах-1

Успешно дуэль 27 июля в Астане сложилась для белоруса Александра Згировского. Он обыграл австрийца Нейла Оберляйтнера (7:6, 6:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

Победно на этом же турнире, только в парном разряде, выступил Егор Герасимов. В дуэте с представителем Казахстана Денисом Евсеевым белорус на тай-брейке обыграл австрийско-японский тандем Обертляйтнер/Ватанабе – 6:1, 2:6, 10:6. Герасимов и Евсеев продолжат борьбу в полуфинале.

# Теннис # Юлия Готовко # Александр Згировский # Фотофакт

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