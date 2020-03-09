Футбол. Возобновился розыгрыш Кубка Беларуси 2019/2020

Новости Беларуси. После перерыва возобновляется розыгрыш футбольного Кубка Беларуси 2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. После перерыва возобновляется розыгрыш футбольного Кубка Беларуси 2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К четвертьфинальной стадии турнира остались лучшие команды белорусской Высшей лиги. И уже здорово, что в 1/4 турнира мы увидим противостояние двух самых титулованных команд отечественного футбола – столичного «Динамо» и борисовского «БАТЭ». Первая встреча пройдет в Минске.
На прямую связь с нами вышла наш корреспондент Наталья Федорцова. Подробности в видеоматериале.