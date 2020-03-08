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«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?

08 марта 2020 23:17
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Новости Беларуси. Мы задались целью найти девушек в очень «нетипичных» видах спорта. И нашли, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-1

Международный женский день – традиционно главный праздник для барышень всех возрастов и профессий. Представительницы прекрасного пола в спорт попали по разным причинам и со своими мотивами.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-4

Юлия Дубень с детства тянулась к любым школьным соревнованиям, но выбор остановила на футболе, которым занимается уже много лет. Комментарии скептиков Юлию не волнуют: главное – чтобы каждый занимался своим делом и любил его.     

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-7

Юлия Дубень, игрок ФК «Минск»:
Везде участвовала – и за школу, и бега, и стрельба. А потом футбол зацепил, и все, ушла. Сначала с мальчиками тренировалась, потом с девочками. И все, мне открылся большой путь в футбол.

Может быть, если бы вы у меня спросили чуть-чуть раньше, я бы и обращала внимание. Потому что это раздражало, злило, хотелось в ответ что-то сказать. «А вы сами что?» – и так далее. А сейчас… Каждый занимается своим делом. Мужчинам нравится свой футбол, нам нравится свой футбол, хоть футбол и один.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-10

Уверены, глядя на то, как эта прекрасная дама управляется с мячом, заиграть в футбол захочет еще не один мужчина.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-13

А вот мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и дважды мама Анна Климович считает, что в своей стезе она оказалась по воле случая. Как в легкую атлетику, которой девушка посвятила 22 года, так и в ее нынешнюю страсть, спортсменку кто-то завлекал.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-16

Анна Климович, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:
Спортом я начала заниматься с одиннадцати лет. Не был, можно сказать, мой выбор, просто так сложилась судьба. Тренер меня нашел, и я до сих пор в спорте. 22 года посвятила легкой атлетике, участница Олимпийских игр. После атлетики вышла замуж, и муж меня увлек пауэрлифтингом.

Меня не тяготит. Конечно, если профессионально заниматься, идти на мировые рекорды в мужском виде спорта, конечно, становишься ближе к мужчине. Но все-таки женщина в душе остается женщиной. И как бы она внешне ни выглядела, она все равно будет нежной, она все равно будет мягкой, не смотря на мужские виды спорта.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-19

С нами Анна поделилась секретом: если мужчина, чаще всего, отдыхает дома, то женщина за его стенами. Парни, мотайте на ус!

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-22

Буквально на каждом спортивном мероприятии помимо спортсменов зрителям не дают заскучать девчонки из группы поддержки. Для Виолетты и Марии черлидинг – не основной род деятельности, скорее хобби. Барышни занимаются им параллельно с работой и учебой, однако относятся к своему спортивному увлечению вполне серьезно. Черлидингом они занялись не случайно.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-25

Мария Колесова, участница группы TimeOut:
У меня это как семейная традиция какая-то, потому что моя сестра когда-то давно являлась капитаном команды TimeOut. Соответственно, благодаря сестре. Она меня привела, я уже здесь седьмой год. Вот так вот.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-28

Виолетта Кабариха, участница группы TimeOut:
Просто мечтала танцевать. Начинала танцевать в школе, а потом через свих одногруппниц, одноклассниц попала в TimeOut. И он уже не отпускает много лет.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-31

Ну, а кто же, как не сами девушки, знает, как необходимо поздравлять с Международным женским днем?

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-34

Хотелось бы сказать, чтобы девчонки больше верили в себя. Были ответственными и знали, что сильнее их никого в этом мире больше нет. И в любом случае мы сильнее, чем все остальные.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-37

Я желаю всем девочкам, женщинам, дамам оставаться всегда женственными, всегда привлекательными, нежными, с сияющими глазами. Чтобы в душе всегда была весна.

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-40

Желаем в этот день быть безумно счастливыми и красивыми. Потому что это прекрасный день, это наш день, когда мы можем все себе позволить. Поэтому просто пожелаем счастья и хорошего 8 Марта!

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-43

Улыбайтесь, цветите и будьте счастливы!

«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?-46

# Белорусские спортсмены # Юлия Дубень # Анна Климович # Мария Колесова # Виолетта Кабариха # Максим Мелещеня # Фотофакт

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