«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?

Новости Беларуси. Мы задались целью найти девушек в очень «нетипичных» видах спорта. И нашли, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Международный женский день – традиционно главный праздник для барышень всех возрастов и профессий. Представительницы прекрасного пола в спорт попали по разным причинам и со своими мотивами.

Юлия Дубень с детства тянулась к любым школьным соревнованиям, но выбор остановила на футболе, которым занимается уже много лет. Комментарии скептиков Юлию не волнуют: главное – чтобы каждый занимался своим делом и любил его.

Юлия Дубень, игрок ФК «Минск»:

Везде участвовала – и за школу, и бега, и стрельба. А потом футбол зацепил, и все, ушла. Сначала с мальчиками тренировалась, потом с девочками. И все, мне открылся большой путь в футбол. Может быть, если бы вы у меня спросили чуть-чуть раньше, я бы и обращала внимание. Потому что это раздражало, злило, хотелось в ответ что-то сказать. «А вы сами что?» – и так далее. А сейчас… Каждый занимается своим делом. Мужчинам нравится свой футбол, нам нравится свой футбол, хоть футбол и один.

Уверены, глядя на то, как эта прекрасная дама управляется с мячом, заиграть в футбол захочет еще не один мужчина.

А вот мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и дважды мама Анна Климович считает, что в своей стезе она оказалась по воле случая. Как в легкую атлетику, которой девушка посвятила 22 года, так и в ее нынешнюю страсть, спортсменку кто-то завлекал.

Анна Климович, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:

Спортом я начала заниматься с одиннадцати лет. Не был, можно сказать, мой выбор, просто так сложилась судьба. Тренер меня нашел, и я до сих пор в спорте. 22 года посвятила легкой атлетике, участница Олимпийских игр. После атлетики вышла замуж, и муж меня увлек пауэрлифтингом. Меня не тяготит. Конечно, если профессионально заниматься, идти на мировые рекорды в мужском виде спорта, конечно, становишься ближе к мужчине. Но все-таки женщина в душе остается женщиной. И как бы она внешне ни выглядела, она все равно будет нежной, она все равно будет мягкой, не смотря на мужские виды спорта.

С нами Анна поделилась секретом: если мужчина, чаще всего, отдыхает дома, то женщина за его стенами. Парни, мотайте на ус!

Буквально на каждом спортивном мероприятии помимо спортсменов зрителям не дают заскучать девчонки из группы поддержки. Для Виолетты и Марии черлидинг – не основной род деятельности, скорее хобби. Барышни занимаются им параллельно с работой и учебой, однако относятся к своему спортивному увлечению вполне серьезно. Черлидингом они занялись не случайно.

Мария Колесова, участница группы TimeOut:

У меня это как семейная традиция какая-то, потому что моя сестра когда-то давно являлась капитаном команды TimeOut. Соответственно, благодаря сестре. Она меня привела, я уже здесь седьмой год. Вот так вот.

Виолетта Кабариха, участница группы TimeOut:

Просто мечтала танцевать. Начинала танцевать в школе, а потом через свих одногруппниц, одноклассниц попала в TimeOut. И он уже не отпускает много лет.

Ну, а кто же, как не сами девушки, знает, как необходимо поздравлять с Международным женским днем?

Хотелось бы сказать, чтобы девчонки больше верили в себя. Были ответственными и знали, что сильнее их никого в этом мире больше нет. И в любом случае мы сильнее, чем все остальные.

Я желаю всем девочкам, женщинам, дамам оставаться всегда женственными, всегда привлекательными, нежными, с сияющими глазами. Чтобы в душе всегда была весна.

Желаем в этот день быть безумно счастливыми и красивыми. Потому что это прекрасный день, это наш день, когда мы можем все себе позволить. Поэтому просто пожелаем счастья и хорошего 8 Марта!