Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»

Новости Беларуси. Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала серебро финала Кубка мира, который прошел в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В масс-старте наша соотечественница показала время 8 минут и 12,54 секунды.

Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:

План был – сделать ускорение неожиданное, чтобы никто не смог за мной успеть. Так я и сделала. Я сделала ускорение, за мной поехали три девчонки – они догнали меня.

Победу отпраздновала голландка Мелисса Вифье, бронза у ее соотечественницы Ирэн Схаутен. В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине первую строчку заняла канадка Ивани Блонден, набравшая 548 очков. Марина Зуева на 13 месте: 282 очка в активе.