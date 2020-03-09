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Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»

09 марта 2020 13:12
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Новости Беларуси. Белорусская конькобежка Марина Зуева завоевала серебро финала Кубка мира, который прошел в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В масс-старте наша соотечественница показала время 8 минут и 12,54 секунды.

Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»-1

Марина Зуева, серебряный призер Кубка мира по конькобежному спорту:
План был – сделать ускорение неожиданное, чтобы никто не смог за мной успеть. Так я и сделала. Я сделала ускорение, за мной поехали три девчонки – они догнали меня.

Победу отпраздновала голландка Мелисса Вифье, бронза у ее соотечественницы Ирэн Схаутен. В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине первую строчку заняла канадка Ивани Блонден, набравшая 548 очков. Марина Зуева на 13 месте: 282 очка в активе.

Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»-4

Белорусская конькобежка Зуева о серебре на этапе КМ в Нидерландах: «План был – сделать ускорение неожиданное»-6

# Зимние виды спорта # Марина Зуева # Фотофакт

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