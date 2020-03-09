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Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии

09 марта 2020 14:05
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе Кубка мира в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу два мужских дуэта поднялись на пьедестал.

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-1

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-3

Максим Маркевич и Олег Михалевич стали серебряными призерами турнира, с бронзой наши Артем Ященко и Алексей Заяц. Лучше были только представители Великобритании Самуэль Лардж и Самми Нассман.

У смешанных пар наши спортсмены Анна Касьян и Константин Евстафеев взяли серебро. Еще один белорусский дуэт остановился в шаге от пьедестала – Ольга Мельник и Артур Беляков стали четвертыми.

Следующий старт для нашей сборной – этап Кубка мира в Софии в начале апреля.

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-6

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-8

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-10

Сборная Беларуси по спортивной акробатике завоевала три медали на этапе КМ в Португалии-12

# Гимнастика # Фотофакт

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