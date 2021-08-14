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Футбол. «Витебск» и «Славия» в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси сыграли вничью

14 августа 2021 18:43
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Новости Беларуси. Три матча значились в расписании второго игрового дня 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Силами померились два «Динамо» – минское и брестское. Итог – 2:0 в пользу минского «Динамо».

Футбол. «Витебск» и «Славия» в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси сыграли вничью-1

А открыли программу субботы «Витебск» и «Славия». Фаворитом был первый клуб. Во-первых, потому что он находился выше в турнирной таблице, а во-вторых, играл дома. Однако мозырский коллектив по итогу сумел отобрать очки. Счет открыли гости. На 34-й минуте забил Нар. Во втором отрезке с интервалом в 10 минут «Витебску» удалось отыграться и выйти вперед. Но именно «Славия» сказала последнее слово. Ничья – 2:2.

Тур под номером 19 завершится в воскресенье, 15 августа.

# Футбол Беларуси # Фрэнсис Нар # Фотофакт

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