Футбол. «Витебск» и «Славия» в рамках 19-го тура чемпионата Беларуси сыграли вничью

Новости Беларуси. Три матча значились в расписании второго игрового дня 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Силами померились два «Динамо» – минское и брестское. Итог – 2:0 в пользу минского «Динамо».

А открыли программу субботы «Витебск» и «Славия». Фаворитом был первый клуб. Во-первых, потому что он находился выше в турнирной таблице, а во-вторых, играл дома. Однако мозырский коллектив по итогу сумел отобрать очки. Счет открыли гости. На 34-й минуте забил Нар. Во втором отрезке с интервалом в 10 минут «Витебску» удалось отыграться и выйти вперед. Но именно «Славия» сказала последнее слово. Ничья – 2:2.