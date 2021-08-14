Прямой эфир

​Хоккей. «Минские Зубры» стали первыми обладателями Кубка Цыплакова

14 августа 2021 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый в истории Кубок Цыплакова уже разыгран. Этот турнир проводился для молодых хоккеистов. Трофей выиграли «Минские зубры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Хоккей. «Минские Зубры» стали первыми обладателями Кубка Цыплакова-1

В последнем туре они нанесли болезненное поражение сборной U-18. Итоговые цифры – 8:2. Таким образом, подопечные Алексея Страхова добились стопроцентного результата, выиграв все пять поединков.

​Хоккей. «Минские Зубры» стали первыми обладателями Кубка Цыплакова-4

На второй позиции финишировал «Шахтер-2». Тройку лучших дружин замкнула сборная U-18.

# Хоккей Беларуси # Алексей Страхов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ
14 августа 2021 18:35

Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ

Главный тренер ХК «Юность» о матче с «Гомелем»: хорошая, интересная игра. Два достойных соперника
14 августа 2021 18:08

Главный тренер ХК «Юность» о матче с «Гомелем»: хорошая, интересная игра. Два достойных соперника

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио
13 августа 2021 20:51

«Тренер мой умер – тоже так морально тяжеловато». Белорусские паралимпийцы готовятся к выезду в Токио