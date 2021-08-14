​Хоккей. «Минские Зубры» стали первыми обладателями Кубка Цыплакова

Новости Беларуси. Первый в истории Кубок Цыплакова уже разыгран. Этот турнир проводился для молодых хоккеистов. Трофей выиграли «Минские зубры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Первый в истории Кубок Цыплакова уже разыгран. Этот турнир проводился для молодых хоккеистов. Трофей выиграли «Минские зубры», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В последнем туре они нанесли болезненное поражение сборной U-18. Итоговые цифры – 8:2. Таким образом, подопечные Алексея Страхова добились стопроцентного результата, выиграв все пять поединков.
На второй позиции финишировал «Шахтер-2». Тройку лучших дружин замкнула сборная U-18.