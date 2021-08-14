Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 17 лет, оспорит 5-е место чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 14 августа землячки были сильнее сверстниц из Финляндии. Наши девушки победили вольготно и с запасом – 30 на 20. Больше всего очков принесла Петрачкова.