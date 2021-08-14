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Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ

14 августа 2021 18:35
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по гандболу, составленная из игроков до 17 лет, оспорит 5-е место чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ-1

В матче 14 августа землячки были сильнее сверстниц из Финляндии. Наши девушки победили вольготно и с запасом – 30 на 20. Больше всего очков принесла Петрачкова.

Гандбол. Юниорская сборная Беларуси оспорит 5-е место на ЧЕ-4

Она забросила шесть мячей. Финальное 5-е место оспорим с победителем противостояния Турция – Литва.

# Гандбол # Ульяна Петрачкова # Фотофакт

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