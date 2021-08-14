Главный тренер ХК «Юность» о матче с «Гомелем»: хорошая, интересная игра. Два достойных соперника

Новости Беларуси. Определены финалисты Кубка Салея. Первой в решающую битву прошла столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане в матче 1/2 были сильнее «Гомеля». В стартовом периоде зрители увидели только один гол. На 9-й минуте отличился Демагин. Во втором отрезке и вовсе заброшенных шайб не было.

А вот заключительная 20-минутка порадовала результативностью. Вначале Пальчик увеличил преимущество дружины Есаулова. Затем Ревенко подарил надежду «Гомелю» на спасение. Но последнее слово осталось за «Юностью». На 56-й минуте точку поставил Гайнетдинов. Финальный счет – 3:1.

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность»:

Хорошая, интересная игра, два достойных соперника. Практически с первой до последней смены, от и до, придерживались задания ребята, молодцы. Удачно реализовали большинство, в нужный момент потерпели, забили хороший третий гол, отсюда и результат.

Сергей Демагин, игрок ХК «Юность»:

Много работали на последней тренировке над большинством, меняли сочетания и пришли к идеальному сочетанию, удачно забросили две шайбы. Перелом, я думаю, – вторая шайба, потому что первая держала все равно в напряжении всю игру, и игра шла уже больше до ошибки. Мы забили второй гол и уже больше сконцентрировались на обороне.