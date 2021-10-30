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Мини-футбол. «Столица» обыграла БЧ всухую в матче ЧБ

30 октября 2021 18:32
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Новости Беларуси. В центральном матче 7-го тура «Столица» на домашней площадке не оставила шансов на тот момент лидеру – БЧ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. «Столица» обыграла БЧ всухую в матче ЧБ-1

Дуэль намечалась принципиальной: именно железнодорожники в июне 2020 года победили минчан и впервые оставили их без медалей на национальной арене. Однако интрига иссякла довольно скоро: хозяева сразу захватили преимущество и только наращивали его по ходу противостояния. Уже в первом периоде «Столица» отличилась четырежды, а во втором просто прибила оппонента. Итог – победа со счетом 6:0.  

# Футбол # Фотофакт

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