Цель – попасть во Францию на ОИ-2024. Кто возглавил Белорусскую федерацию хоккея на траве?

Новости Беларуси. Александр Екименко на ближайшие четыре года продолжит возглавлять Белорусскую федерацию хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Председателем наблюдательного совета на второй срок переизбран Валерий Иванов.

Это решение единогласно приняли 27 делегатов со всей страны, которые собрались на отчетно-выборной конференции. За предыдущие четыре года хоккей на траве вошел в 20 приоритетных видов спорта Беларуси. Женская национальная команда стала чемпионом Европы, а мужская впервые в истории вышла в высший дивизион континентального форума. Эти факты теперь дают право ожидать от наших спортсменов более амбициозных свершений. Одним из главных направлений на новое четырехлетие работы федерации остается популяризация вида спорта, вовлечение в хоккей детей в регионах, а также подготовка к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Планируем построить еще стадионы. Уже в Малиновке, в Минске. Осталось только уложить поле, а сам стадион уже построили. Цель – увеличение клубов. Если будут сильные клубы, будет сильная сборная. Ну, и основная цель – девочки стали чемпионом Европы – основная цель все равно попасть во Францию на Олимпийские игры 2024 года. Я думаю, что это достойный результат, и будущее – за белорусским хоккеем на траве.