Футбол. Сборная Беларуси U-17 заняла четвёртое место в «Кубке развития»

Новости Беларуси. В Минске завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный третий игровой день соревнований сборная Беларуси U-17 уступила команде Таджикистана – 1:4. А парни из Казахстана разгромили сверстников из Молдовы – 5:0.

В итоге обладателями главного приза турнира стала сборная Таджикистана, набравшая максимальные 9 очков. Серебро у казахстанцев, бронза – у молдаван. Команда Беларуси на домашнем кубке с тремя поражениями в трех матчах заняла последнее четвертое место.