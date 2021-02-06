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Футбол. Сборная Беларуси U-17 заняла четвёртое место в «Кубке развития»

06 февраля 2021 20:15
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Новости Беларуси. В Минске завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Кубок развития», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси U-17 заняла четвёртое место в «Кубке развития»-1

В заключительный третий игровой день соревнований сборная Беларуси U-17 уступила команде Таджикистана – 1:4. А парни из Казахстана разгромили сверстников из Молдовы – 5:0.

В итоге обладателями главного приза турнира стала сборная Таджикистана, набравшая максимальные 9 очков. Серебро у казахстанцев, бронза – у молдаван. Команда Беларуси на домашнем кубке с тремя поражениями в трех матчах заняла последнее четвертое место.

# Футбол # Фотофакт

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