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Футбол. Сборная Беларуси проведёт спарринги с Азербайджаном и Литвой

05 марта 2021 17:02
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Новости Беларуси. Ассоциация Белорусская федерация футбола достигла договоренностей о проведении спаррингов сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси проведёт спарринги с Азербайджаном и Литвой-1

2 июня «белокрылые» сыграют с Азербайджаном, который в мировой классификации занимает 108-е место, а 16 ноября примут сборную Литвы, у которой 129-я позиция. Обе встречи состоятся на стадионе «Динамо».

Футбол. Сборная Беларуси проведёт спарринги с Азербайджаном и Литвой-4

Стоит напомнить, что первый контрольный поединок нового сезона Беларусь проведет 24 марта против футболистов Гондураса.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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