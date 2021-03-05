Футбол. Сборная Беларуси проведёт спарринги с Азербайджаном и Литвой

Новости Беларуси. Ассоциация Белорусская федерация футбола достигла договоренностей о проведении спаррингов сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ассоциация Белорусская федерация футбола достигла договоренностей о проведении спаррингов сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2 июня «белокрылые» сыграют с Азербайджаном, который в мировой классификации занимает 108-е место, а 16 ноября примут сборную Литвы, у которой 129-я позиция. Обе встречи состоятся на стадионе «Динамо».
Стоит напомнить, что первый контрольный поединок нового сезона Беларусь проведет 24 марта против футболистов Гондураса.