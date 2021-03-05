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Василиса Марзалюк: я одна из тех, кто может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться

05 марта 2021 16:09
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Новости Беларуси. 5 марта в Стайках состоялся турнир по женской борьбе «Кубок областей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк: я одна из тех, кто может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться-1

Соревнования были организованы специально к празднику 8 Марта. Участие принимали спортсменки 15-17 лет. Кроме соревновательной части девушек ожидал и образовательный семинар на тему «Нарушение антидопинговых правил».

Василиса Марзалюк: я одна из тех, кто может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться-4

Одним из спикеров выступила двукратный победитель Европейских игр по женской борьбе Василиса Марзалюк.

Василиса Марзалюк: я одна из тех, кто может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться-7

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира и Европы (борьба):  
Я в комиссии атлетов Национального олимпийского комитета, и в связи со своим печальным опытом применения запрещенных препаратов, я, наверное, одна из тех лиц, которое может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться или насколько быть откровенным в своих проблемах, чтобы не попасть в сложные ситуации.  

# Борьба # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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