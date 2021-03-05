Василиса Марзалюк: я одна из тех, кто может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира и Европы (борьба):

Я в комиссии атлетов Национального олимпийского комитета, и в связи со своим печальным опытом применения запрещенных препаратов, я, наверное, одна из тех лиц, которое может доступно объяснить детям, с какими вещами лучше не сталкиваться или насколько быть откровенным в своих проблемах, чтобы не попасть в сложные ситуации.