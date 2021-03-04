Плей-офф в белорусской экстралиге. «Юность» обыграла «Брест»

Многие фанаты хоккея читали высказывание Андрея Ковалева о том, что в целом командой своей по первой игре плей-офф он доволен, а главное, что вынесли его подопечные – опыт игры в нокаут-раунде, и теперь поблажек для них не будет. Безусловно, этот посыл вызывал некоторый скепсис, ведь команды объективно разных уровней.

Видимо, общие сомнения о собственной боеготовности брестчане решили развеять еще будучи в Минске. Команду словно подменили. Южане со стартового свистка осадили ворота Осипкова и не слезали с них добрые минут 10. Все усилия «Бреста» даром не прошли, и на 15-й минуте Федор Качан свой коллектив вывел вперед. «Юность» судорожно начала попытки вернуть ничейный результат и удалось это только после перерыва.

Кирилл Тютяев за минуту до второго ухода в раздевалку установил паритет на табло. Последние 20 минут шайб не принесли, и игра благополучно перетекла в овертайм, где все же на опыте сильнее оказались хозяева.