«Мешков Брест» победно завершил групповой этап гандбольной Лиги чемпионов

В последней встрече регулярки белорусский клуб на выезде уверенно обыграл северомакедонский «Вардар» – 36:32. Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов: он забросил 12 мячей. Благодаря этой победе, БГК завершил групповой этап с 15 очками – это рекорд клуба в элите Лиги чемпионов.