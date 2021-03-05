«Мешков Брест» победно завершил групповой этап гандбольной Лиги чемпионов

Новости Беларуси. «Мешков Брест» сыграл свой заключительный матч группового этапа в гандбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Мешков Брест» сыграл свой заключительный матч группового этапа в гандбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В последней встрече регулярки белорусский клуб на выезде уверенно обыграл северомакедонский «Вардар» – 36:32. Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов: он забросил 12 мячей. Благодаря этой победе, БГК завершил групповой этап с 15 очками – это рекорд клуба в элите Лиги чемпионов.
Уже известно, что в следующем этапе – 1/8 – подопечные Рауля Алонсо будут играть с гандболистами украинского «Мотора».