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«Мешков Брест» победно завершил групповой этап гандбольной Лиги чемпионов

05 марта 2021 16:01
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» сыграл свой заключительный матч группового этапа в гандбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» победно завершил групповой этап гандбольной Лиги чемпионов-1

В последней встрече регулярки белорусский клуб на выезде уверенно обыграл северомакедонский «Вардар» – 36:32. Лучшим у брестчан стал Никита Вайлупов: он забросил 12 мячей. Благодаря этой победе, БГК завершил групповой этап с 15 очками – это рекорд клуба в элите Лиги чемпионов.

«Мешков Брест» победно завершил групповой этап гандбольной Лиги чемпионов-4

Уже известно, что в следующем этапе – 1/8 – подопечные Рауля Алонсо будут играть с гандболистами украинского «Мотора».

# Гандбол # Никита Вайлупов # Фотофакт

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