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Футбол. Сборная Беларуси победила команду Бахрейна в товарищеском матче

29 марта 2022 19:29
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Новости Беларуси. Снова лучшие. В Бахрейне футбольная сборная Беларуси добилась минимальной победы в товарищеском матче против национальной команды этой страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси победила команду Бахрейна в товарищеском матче-1

В первом тайме у подопечных Георгия Кондратьева мало что получалось в атаке. Однако гол в раздевалку все же удалось забить. Отметился Андрей Соловей. После перерыва у наших парней появлялись перспективные моменты, но удвоить отрыв так и не получилось. А вот ближе к концу начали давить хозяева. Белорусы выстояли и оформили вторую викторию.

Футбол. Сборная Беларуси победила команду Бахрейна в товарищеском матче-4

Напомним, ранее уже была обыграна Индия со счетом 3:0.

# Футбол # Георгий Кондратьев # Андрей Соловей # Фотофакт

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