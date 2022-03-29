Футбол. Сборная Беларуси победила команду Бахрейна в товарищеском матче

Новости Беларуси. Снова лучшие. В Бахрейне футбольная сборная Беларуси добилась минимальной победы в товарищеском матче против национальной команды этой страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме у подопечных Георгия Кондратьева мало что получалось в атаке. Однако гол в раздевалку все же удалось забить. Отметился Андрей Соловей. После перерыва у наших парней появлялись перспективные моменты, но удвоить отрыв так и не получилось. А вот ближе к концу начали давить хозяева. Белорусы выстояли и оформили вторую викторию.