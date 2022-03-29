«Столица» обыграла «Динамо-БНТУ» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. «Столица» обыграла «Динамо-БНТУ» в последнем матче очередного тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть времени инициативой владели хозяева, что и отобразилось на табло – 5:3. В рядах победителей дубль оформил Владимир Жигалко. Также следует отметить, что два гола «Столица» забила менее чем за две минуты.

Эта виктория позволила горожанам закрепиться на втором месте в таблице. Лидирует ВРЗ. Тройку лучших коллективов замыкает «Витэн».