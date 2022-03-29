Саснович последней из белорусок завершила выступление на теннисном турнире в Майами

Новости Беларуси. Александра Саснович последней из белорусок завершила выступление на крупном теннисном турнире категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым барьером для нее стала 1/8 финала.

В матче четвертого круга наша спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Саснович смотрелась неплохо, однако более высокий класс соперницы сказывался на протяжении всего матча. Финальные цифры – 2:6, 3:6.

Отечественная теннисистка допустила четыре двойные ошибки, исполнила один эйс и выиграла 3 из 8 брейк-пойнтов. Следующий старт у белоруски – турнир категории 500 в Чарльстоне.