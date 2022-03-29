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Саснович последней из белорусок завершила выступление на теннисном турнире в Майами

29 марта 2022 09:56
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Новости Беларуси. Александра Саснович последней из белорусок завершила выступление на крупном теннисном турнире категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Непреодолимым барьером для нее стала 1/8 финала.

Саснович последней из белорусок завершила выступление на теннисном турнире в Майами-1

В матче четвертого круга наша спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Саснович смотрелась неплохо, однако более высокий класс соперницы сказывался на протяжении всего матча. Финальные цифры – 2:6, 3:6.

Отечественная теннисистка допустила четыре двойные ошибки, исполнила один эйс и выиграла 3 из 8 брейк-пойнтов. Следующий старт у белоруски – турнир категории 500 в Чарльстоне.

# Теннис # Александра Саснович # Белинда Бенчич # Фотофакт

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