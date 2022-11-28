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Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла Кубок Содружества

28 ноября 2022 12:36
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Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла Кубок Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по индорхоккею выиграла Кубок Содружества-1

В финальном матче наши девушки взяли верх над главной командой России. Примечательно, что на групповом этапе сильнее были хозяйки паркета. Однако в титульном противостоянии белоруски сумели взять реванш. Также нужно отметить, что по ходу золотой дуэли наш страж ворот отразил пенальти. В итоге победа со счетом 3:2. Молодежная сборная удостоилась бронзы, также взяв верх над россиянками. В мужском турнире у национальной дружины серебро.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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