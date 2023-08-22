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Футбол. «Нафтан» с крупным счётом обыграл «Энергетик»

22 августа 2023 14:14
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22 августа одним матчем завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Закрывать раунд будет противостояние «Немана» и «Гомеля». Гродненский коллектив на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Нафтан» с крупным счётом обыграл «Энергетик»-1

Отставание от лидера, минского «Динамо», составляет семь баллов. «Гомель» же с 20 очками в активе располагается на восьмой позиции. Стартовый свисток в дуэли прозвучит в 20:00. Ранее в рамках тура уже было сыграно пять матчей. Из ярких результатов отметим выступление «Нафтана», игроки которого разгромил «Энергетик» – 4:0, и игру минского «Динамо» против «Слуцка». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1. Данная виктория помогла дружине прочнее закрепиться на первой строке турнирной таблицы. Матч БАТЭ против команды «Минск» был перенесен из-за участия борисовской дружины в еврокубках.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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