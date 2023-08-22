У сборной Беларуси по гандболу стартовал учебно-тренировочный сбор

У мужской национальной команды Беларуси по гандболу стартовал учебно-тренировочный сбор. Всего в кэмп вызваны 20 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренировки будут проходить в столичном Доме гандбола. Также в рамках сбора состоится и товарищеский матч. Белорусской дружине под руководством Юрия Шевцова предстоит сыграть против команды «Зенит» из Санкт-Петербурга. Спарринг состоится в четверг, 24 августа. А завершатся сборы 28 августа.