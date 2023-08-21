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Александра Саснович выиграла свой первый поединок основной сетки на турнире в Кливленде

21 августа 2023 19:41
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Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории 250 в Кливленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она в трех сетах была сильнее Эммы Наварро из США – 3:6, 6:4, 7:5.

Александра Саснович выиграла свой первый поединок основной сетки на турнире в Кливленде-1

Напомним, в прошлом году Александра на этом турнире дошла до финала, где уступила россиянке Людмиле Самсоновой. Однако в этот раз за возможность сыграть в основной сетке ей пришлось пройти квалификацию, в которой белоруска провела несколько непростых поединков. Следующая оппонентка Саснович – Екатерина Александрова из России.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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