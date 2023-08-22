Прямой эфир

Белорусские борцы вернулись с молодёжного чемпионата мира

22 августа 2023 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские борцы вернулись с молодежного чемпионата мира, который накануне завершился в Иордании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские борцы вернулись с молодёжного чемпионата мира-1

По итогам планетарного форума наши юные спортсмены завоевали шесть наград, две из которых высшей пробы. Равных не знали Арина Мартынова и Абубакар Хаслаханов. Примечательно, что именно эти атлеты ранее стали чемпионами II Игр стран СНГ.

Белорусские борцы вернулись с молодёжного чемпионата мира-4

Абубакар Хаслаханов, победитель молодежного чемпионата мира по борьбе:
Игры СНГ, которые проходили в Солигорске, стали отличным стартом, проверкой перед чемпионатом мира. Меньше месяца осталось до лицензионного чемпионата мира по взрослым, который пройдет в Белграде. Целимся туда, готовимся еще усерднее, есть куда стремиться.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У сборной Беларуси по гандболу стартовал учебно-тренировочный сбор
22 августа 2023 10:01

У сборной Беларуси по гандболу стартовал учебно-тренировочный сбор

Александра Саснович выиграла свой первый поединок основной сетки на турнире в Кливленде
21 августа 2023 19:41

Александра Саснович выиграла свой первый поединок основной сетки на турнире в Кливленде

Карлос Алос Феррер назвал расширенный состав сборной Беларуси по футболу на матчи с Андоррой и Израилем
21 августа 2023 19:35

Карлос Алос Феррер назвал расширенный состав сборной Беларуси по футболу на матчи с Андоррой и Израилем