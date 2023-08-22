Белорусские борцы вернулись с молодёжного чемпионата мира

Белорусские борцы вернулись с молодежного чемпионата мира, который накануне завершился в Иордании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам планетарного форума наши юные спортсмены завоевали шесть наград, две из которых высшей пробы. Равных не знали Арина Мартынова и Абубакар Хаслаханов. Примечательно, что именно эти атлеты ранее стали чемпионами II Игр стран СНГ.