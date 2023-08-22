Белорусские борцы вернулись с молодёжного чемпионата мира

Белорусские борцы вернулись с молодежного чемпионата мира, который накануне завершился в Иордании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские борцы вернулись с молодежного чемпионата мира, который накануне завершился в Иордании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам планетарного форума наши юные спортсмены завоевали шесть наград, две из которых высшей пробы. Равных не знали Арина Мартынова и Абубакар Хаслаханов. Примечательно, что именно эти атлеты ранее стали чемпионами II Игр стран СНГ.
Абубакар Хаслаханов, победитель молодежного чемпионата мира по борьбе:
Игры СНГ, которые проходили в Солигорске, стали отличным стартом, проверкой перед чемпионатом мира. Меньше месяца осталось до лицензионного чемпионата мира по взрослым, который пройдет в Белграде. Целимся туда, готовимся еще усерднее, есть куда стремиться.