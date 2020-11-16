Арина Соболенко выиграла турнир и вернулась в топ-10 мирового рейтинга

В решающем поединке турнира в австрийском Линце белоруска в двух сетах обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Новости Беларуси. Белорусский конец сезона в женском теннисе. Арина Соболенко – победительница последнего турнира WTA в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая партия проходила в упорной борьбе и закончилась со счетом 7:5, однако во второй проблем у Арины уже практически не было – 6:2.

На пути к трофею Соболенко поочередно победила итальянку Ясмине Паолини, швейцарку Штефани Фегеле, француженку Осеан Доден и чешку Барбору Крейчикову.