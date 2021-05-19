«Ой, это что-то невероятное». Белорусские синхронистки о небывалом успехе на ЧЕ и планах на Олимпиаду

Новости Беларуси. Феерическое выступление наших синхронисток на недавно завершившемся чемпионате Европы в Будапеште будут еще долго обсуждать в континентальных кулуарах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впервые белорусские русалки добились такого успеха на взрослом форуме, хотя по возрасту им еще впору юниорские первенства. Они положили в свою копилку три награды – серебро и две бронзы. О том, куда держат курс наши водные грации, в нашем следующем сюжете.

Скептики скажут: евромедали у молодых белорусок – это случайность. Но те, кто действительно знают этот вид спорта изнутри, понимают – это титанический труд. Девушки проводят в бассейне почти целый день. В 07:15 начало тренировки, заканчивается ближе к 12:00 (там же и суша, и хореография). Вторая уже в 15:30, и до 18:00. Сегодня, чтобы конкурировать на международной арене и быть в топе, необходима сложная программа, которая изобилует специальными элементами, и даже акробатическими. Белоруски блестяще справились с этой задачей в Будапеште: в разделе хайлайт взяли серебро.

Анастасия Новоселова, двукратный призер чемпионата Европы-2021 по синхронному плаванию:

Ой, это что-то невероятное было. Наверное, это впервые для нас. Мы были очень рады. Ну, и было понятно, что вся работа была проделана не зря.

Ксения Трацевская, двукратный призер чемпионата Европы-2021 по синхронному плаванию:

Программа, которая понравилась всем – ее нравится всем делать, все кайфуют от нее.

Александра Высоцкая, двукратный призер чемпионата Европы-2021 по синхронному плаванию:

Мы теперь будем готовиться к Олимпийским играм в Париже.

Всего в группе участвуют 10 девушек. Белорусская команда разновозрастная: самой старшей участнице – 22, а младшей – 17. Тем не менее девчонки смотрятся очень гармонично и уже готовятся к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:

Получилось, что мы поехали на чемпионат Европы всеми программами, кроме микса, кроме смешанного дуэта, потому что мальчиков у нас нет. А так бы могли попытаться еще какой-то результат показать. В принципе, результат нашей команды превзошел все наши ожидания.

Верим, что в Токио Беларусь представит дуэт – Василина Хондошко и Дарья Кулагина. Чемпионат Европы был репетицией для девушек перед олимпийской квалификацией, которая пройдет в Барселоне с 10 по 14 июня. В Будапеште наша пара и в технической, и произвольной программах остановились в шаге от пьедестала, а Василина в соло принесла команде первую бронзу. Баллы зашкаливали.

Елена Светличная:

78 баллов – это небывалый для нас результат. Так и 90 баллов соло, это вообще нереально, такой уровень элитный вида спорта. Шансы у нас есть на завоевание лицензии, задача – попадание в финал на Олимпийских играх. Это для нас будет самый лучший успех.