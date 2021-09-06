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Футбол. Юниорская сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче

06 сентября 2021 20:40
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 19 лет, провела второй товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Юниорская сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче-1

На сей раз подопечные Андрея Скоробогатько уступили – минимально. Единственный гол был забит на 61-й минуте. Его автором стал Артем Быковский. В первом спарринге дружины разошлись боевым миром – 3:3.

Противостояния игрались в рамках подготовки к отборочной кампании чемпионата Европы. Мини-турнир состоится с 6 по 12 октября в Венгрии. На две путевки в элитный раунд будут претендовать сборные Венгрии, Беларуси, Австрии и Эстонии.

# Футбол Беларуси # Андрей Скоробогатько # Артем Быковский # Фотофакт

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