Футбол. Юниорская сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 19 лет, провела второй товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз подопечные Андрея Скоробогатько уступили – минимально. Единственный гол был забит на 61-й минуте. Его автором стал Артем Быковский. В первом спарринге дружины разошлись боевым миром – 3:3.

Противостояния игрались в рамках подготовки к отборочной кампании чемпионата Европы. Мини-турнир состоится с 6 по 12 октября в Венгрии. На две путевки в элитный раунд будут претендовать сборные Венгрии, Беларуси, Австрии и Эстонии.