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Футбол. «Минск» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

20 мая 2022 21:52
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 9-й тур. В расписании первого игрового вечера значились два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Минск» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси-1

Центральный матч прошел в Минске. Одноименный клуб принимал солигорский «Шахтер». «Горняки» подходили к встрече, имея в активе серию из трех побед подряд. У минчан статистика похуже, однако в турнирной таблице оба коллектива располагаются рядом. В итоге победу со счетом 1:0 одержал «Минск». Итог противостояния «Арсенала» и «Энергетика БГУ» – 0:2

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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