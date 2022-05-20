Футбол. «Минск» обыграл «Шахтёр» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси стартовал 9-й тур. В расписании первого игрового вечера значились два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральный матч прошел в Минске. Одноименный клуб принимал солигорский «Шахтер». «Горняки» подходили к встрече, имея в активе серию из трех побед подряд. У минчан статистика похуже, однако в турнирной таблице оба коллектива располагаются рядом. В итоге победу со счетом 1:0 одержал «Минск». Итог противостояния «Арсенала» и «Энергетика БГУ» – 0:2