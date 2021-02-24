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Российская волейбольная Суперлига. «Минчанка» обыграла «Тулицу»

24 февраля 2021 23:13
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Новости Беларуси. Волейбольная команда «Минчанка» провела очередной матч в российской Суперлиге. 24 февраля столичные девушки гостили в Туле у местной «Тулицы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российская волейбольная Суперлига. «Минчанка» обыграла «Тулицу» -1

Первая партия завершилась в нашу пользу относительно быстро. «Минчанки» взяли ее с серьезным преимуществом – 25:15. Следующий сет складывался более тяжело, в его концовке хозяйки были в двух очках от успеха, но подопечные Саликова взяли четыре розыгрыша подряд и буквально отобрали партию – 25:23.

Российская волейбольная Суперлига. «Минчанка» обыграла «Тулицу» -4

В третьем и, как оказалось, заключительном сете девушки из Тулы снова лидировали, на этот раз до середины, но вторая половина партии осталась за белорусками. Как итог – те же 25:23 и 3:0 по сумме.

Таким образом, «Минчанка» одержала вторую победу в трех матчах и сократила отставание от зоны плей-офф российской Суперлиги.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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