«Оказалось, даже очень и неплохо». Анастасия Кириллова взяла золото на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

Новости Беларуси. В Раубичах продолжается этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В программе второго дня турнира была индивидуальная гонка классическим стилем на 5 километров у женщин и вдвое длиннее у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на дистанцию отправились девушки. Места по результатам гонки распределились следующим образом: золото взяла наша Анастасия Кириллова, второй финишировала россиянка Алиса Жамбалова, третьей – ее соотечественница Дарья Рогожина.

Несмотря на не самую благоприятную погоду, лыжницы показали достаточно хорошее время. Перед стартом у участниц было опасение из-за скользкой лыжни, особенно на подъемах. Однако грамотно отработали тренеры, и тяжелые условия не стали непреодолимой преградой.