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«Оказалось, даже очень и неплохо». Анастасия Кириллова взяла золото на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

05 января 2022 14:58
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Новости Беларуси. В Раубичах продолжается этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В программе второго дня турнира была индивидуальная гонка классическим стилем на 5 километров у женщин и вдвое длиннее у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Оказалось, даже очень и неплохо». Анастасия Кириллова взяла золото на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-1

Первыми на дистанцию отправились девушки. Места по результатам гонки распределились следующим образом: золото взяла наша Анастасия Кириллова, второй финишировала россиянка Алиса Жамбалова, третьей – ее соотечественница Дарья Рогожина.  

«Оказалось, даже очень и неплохо». Анастасия Кириллова взяла золото на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-4

Несмотря на не самую благоприятную погоду, лыжницы показали достаточно хорошее время. Перед стартом у участниц было опасение из-за скользкой лыжни, особенно на подъемах. Однако грамотно отработали тренеры, и тяжелые условия не стали непреодолимой преградой.  

«Оказалось, даже очень и неплохо». Анастасия Кириллова взяла золото на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-7

Анастасия Кириллова, победительница турнира:  
Было тяжело, погода сегодня непростая, очень сильный лед, тяжело было намазаться, трудновато в этом плане. Перед стартом было непонятно, как будет мазь работать на гонке. Было так немного «труховато». Стартанула, дошла до первого подъема, в принципе, оказалось, даже очень и неплохо. Тренер справился, я справилась.  

# Спортивные соревнования # Анастасия Кириллова # Алиса Жамбалова # Дарья Рогожина # Фотофакт

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