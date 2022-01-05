Андрей Коваленко о соревнованиях в Раубичах: задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпиаде

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Вчера у нас состоялся первый день, были спринтерские гонки, я считаю, что наши спортсмены смотрелись достойно. Настя Кириллова стала победительницей, Аня Королева заняла третье место, Саше Воронову немножечко не хватило до пьедестала – четвертое место. А так, в принципе, мы, на что рассчитывали, вчера и увидели на лыжне. Все были в равных условиях, трассы подготовлены великолепно, тут вопросов нет никаких. А что касается смазки, подготовки лыж и так далее, тут колдуют сервисмены, тренеры. Это их секреты, нареканий вчера не было. Сегодня задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Да, ответственный старт, он домашний, серьезная конкуренция, но мы надеемся, что основной наш старт будет в Пекине.