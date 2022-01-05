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Андрей Коваленко о соревнованиях в Раубичах: задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпиаде

05 января 2022 14:56
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Новости Беларуси. В Раубичах продолжается этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В программе второго дня турнира была индивидуальная гонка классическим стилем на 5 километров у женщин и вдвое длиннее у мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Андрей Коваленко о соревнованиях в Раубичах: задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпиаде-1

Первые комплекты наград в спринте были разыграны 4 января. Среди белорусов у женщин первое место, как и 5 января, заняла Анастасия Кириллова, бронза у Анны Королевой. У мужчин Александр Воронов финишировал четвертым. Тренерский штаб остался доволен результатом и временем показанным нашими лыжниками. Наставники с оптимизмом ждут старта на Зимних играх.  

Андрей Коваленко о соревнованиях в Раубичах: задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпиаде-4

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:  
Вчера у нас состоялся первый день, были спринтерские гонки, я считаю, что наши спортсмены смотрелись достойно. Настя Кириллова стала победительницей, Аня Королева заняла третье место, Саше Воронову немножечко не хватило до пьедестала – четвертое место. А так, в принципе, мы, на что рассчитывали, вчера и увидели на лыжне. Все были в равных условиях, трассы подготовлены великолепно, тут вопросов нет никаких. А что касается смазки, подготовки лыж и так далее, тут колдуют сервисмены, тренеры. Это их секреты, нареканий вчера не было. Сегодня задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Да, ответственный старт, он домашний, серьезная конкуренция, но мы надеемся, что основной наш старт будет в Пекине.  

Андрей Коваленко о соревнованиях в Раубичах: задачи выиграть любой ценой не стоит, это один из этапов подготовки к Олимпиаде-7

Этап Кубка Восточной Европы продолжается. Будем следить за его результатами.  

# Спортивные соревнования # Андрей Коваленко # Александр Воронов # Анна Королева # Анастасия Кириллова # Фотофакт

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