Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть

Новости Беларуси. Лучшие бойцы планеты, созвездие чемпионов мира и бои до последней секунды. В Стайках стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно данный старт является главным республиканским, а потому обязательным для всех топовых спортсменов. Сила белорусского таиландского бокса хорошо известна в мире. Мы несколько раз побеждали в командном зачете, а потому даже на нашем национальном первенстве в одном бою могут сойтись сразу два победителя планетарных форумов.

Но открылся старт с приятной церемонии. Были награждены люди и организации, внесшие особый вклад в популяризацию этого вида спорта. В числе лауреатов оказался и наш телеканал. «Столичное телевидение» получило специальную благодарность.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Хочу поблагодарить канал СТВ в первую очередь за то, что они наиболее полно постоянно объективно освещают наш вид спорта. Его любят, хотят смотреть, и я знаю, что с удовольствием смотрят.