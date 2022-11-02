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Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть

02 ноября 2022 14:08
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Новости Беларуси. Лучшие бойцы планеты, созвездие чемпионов мира и бои до последней секунды. В Стайках стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть-1

Традиционно данный старт является главным республиканским, а потому обязательным для всех топовых спортсменов. Сила белорусского таиландского бокса хорошо известна в мире. Мы несколько раз побеждали в командном зачете, а потому даже на нашем национальном первенстве в одном бою могут сойтись сразу два победителя планетарных форумов.

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть-4

Но открылся старт с приятной церемонии. Были награждены люди и организации, внесшие особый вклад в популяризацию этого вида спорта. В числе лауреатов оказался и наш телеканал. «Столичное телевидение» получило специальную благодарность.

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть-7

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Хочу поблагодарить канал СТВ в первую очередь за то, что они наиболее полно постоянно объективно освещают наш вид спорта. Его любят, хотят смотреть, и я знаю, что с удовольствием смотрят.

Караев: на СТВ наиболее полно и объективно освещают муай-тай, его любят и хотят смотреть-10

В первые дни проходят предварительные поединки. Финалы намечены на пятницу, 4 ноября.

# Тайский бокс # Юрий Караев # Фотофакт

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