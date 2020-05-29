Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. 29 мая пройдут первые матчи 11-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жодино отношения будут выяснять географические соседи – «Торпедо-БелАЗ» и «Смолевичи».
Новости Беларуси. 29 мая пройдут первые матчи 11-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жодино отношения будут выяснять географические соседи – «Торпедо-БелАЗ» и «Смолевичи».
Команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы – автозаводцы в группе лидеров, а их гости находятся в зоне вылета.
В еще одном матче 29 мая встретятся середняки – «Городея» и «Неман».
А, пожалуй, самые интересные поединки пройдут 30 и 31 мая. Так, минское «Динамо» встретится с «Шахтером», БАТЭ сыграет с «Ислочью», а действующему чемпиону предстоит дерби с «Рухом».