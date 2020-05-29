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Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси

29 мая 2020 08:06
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Новости Беларуси. 29 мая пройдут первые матчи 11-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жодино отношения будут выяснять географические соседи – «Торпедо-БелАЗ» и «Смолевичи».

Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси-1

Команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы – автозаводцы в группе лидеров, а их гости находятся в зоне вылета.

В еще одном матче 29 мая встретятся середняки – «Городея» и «Неман».

Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси-4

А, пожалуй, самые интересные поединки пройдут 30 и 31 мая. Так, минское «Динамо» встретится с «Шахтером», БАТЭ сыграет с «Ислочью», а действующему чемпиону предстоит дерби с «Рухом».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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