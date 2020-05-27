Беларусь проиграла Нидерландам в онлайн-матче по шашкам

Новости Беларуси. Онлайн-матч по международным шашкам Беларусь – Нидерланды завершился в пользу последних 21:27, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цвета нашего флага защищали 14 сильнейших интеллектуалов страны, в том числе действующий чемпион Европы Михаил Семенюк, а также сестры Федорович.

После первого тура счет был равным, 12:12. Во втором белорусы сделали несколько замен, но это не помогло сразить именитого соперника. Самым результативным в нашей дружине стал Владислав Валюк – в его активе одна победа и ничья. Также командную копилку пополнили девушки. Дарья Федорович и Яна Якубович провели по одной партии и победили. Для белорусов игра онлайн хоть и привычна, но все-таки больше походит на тренировку.

Дарья Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:

По крайней мере в шашках люди обратили внимание на то, какие возможности есть у онлайн-платформ. Конкретно в нашем виде спорта есть большие плюсы, то есть можно применять интернет, проводить турниры, хоть и тренировочные. Я не уверена насчет официальных турниров, будет это возможно или нет, потому что все же онлайн-турнир невозможно проконтролировать, есть проблемы со связью, кто-то может вылететь из интернета.

Ольга Федорович, международный гроссмейстер по шашкам:

Для меня самое главное быть сконцентрированной, не отвлекаться на посторонние вещи, смотреть на экран, быть внимательной. А также достаточно быстро делать ходы, потому что время ограничено.