«Лейпциг» и «Герта» сыграли вничью. Итоги матчей 28 тура немецкой Бундеслиги

Новости Германии. В чемпионате Германии по футболу накануне, 27 мая, завершился 28-й тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости, которые побеждали в двух последних матчах, и этот поединок начали активно. Уже на 9-й минуте Груйич после розыгрыша углового поразил цель. Хозяева поля отыгрались еще в первом тайме – забитый мяч на счету Клостермана.

Во второй половине встречи в составе «Лейпцига» был удален Хальстенберг. Несмотря на это, его одноклубники сумели выйти вперед. И сделали это курьезным образом. На 68-й минуте вратарь гостей забросил мяч в свои ворота после удара Шика.