«Лейпциг» и «Герта» сыграли вничью. Итоги матчей 28 тура немецкой Бундеслиги

Новости Германии. В чемпионате Германии по футболу накануне, 27 мая, завершился 28-й тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Входящий в группу лидеров «Лейпциг» на домашнем поле встречался с берлинской «Гертой».
Новости Германии. В чемпионате Германии по футболу накануне, 27 мая, завершился 28-й тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Входящий в группу лидеров «Лейпциг» на домашнем поле встречался с берлинской «Гертой».
Гости, которые побеждали в двух последних матчах, и этот поединок начали активно. Уже на 9-й минуте Груйич после розыгрыша углового поразил цель. Хозяева поля отыгрались еще в первом тайме – забитый мяч на счету Клостермана.
Во второй половине встречи в составе «Лейпцига» был удален Хальстенберг. Несмотря на это, его одноклубники сумели выйти вперед. И сделали это курьезным образом. На 68-й минуте вратарь гостей забросил мяч в свои ворота после удара Шика.
И все-таки победный счет «Лейпциг» не удержал. Точку в матче поставил Пионтек с пенальти. Ничья – 2:2. «Лейпциг» – третий в турнирной таблице, от лидирующей «Баварии» он отстает уже на 9 очков.
Программу 28-го тура завершили накануне пять матчей. Любопытно, что в них было показано сразу четыре красные карточки. Особенно урожайным оказался поединок между «Хоффенхаймом» и «Кёльном». Судья удалил по одному игроку из каждой команды.