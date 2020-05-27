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«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»

27 мая 2020 12:31
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Новости Германии. «Бавария» увеличила свои шансы на победу в чемпионате Германии по футболу. В очередном туре Бундеслиги мюнхенский клуб нанес поражение ближайшему преследователю – «Боруссии» из Дортмунда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»-1

Встреча в Дортмунде имела огромное значение: в случае успеха в домашней игре «Боруссия» вплотную подобралась бы к своему конкуренту. Однако матчи в Германии проходят без зрителей, а потому домашние трибуны не помогли хозяевам поля. При этом у дортмундцев было несколько возможностей поразить цель, но они свои шансы не использовали.

«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»-4

А вот гости на 43-й минуте провели единственный мяч в игре, отличился Киммих. 1:0, победа «Баварии», которая теперь лидирует с семиочковым отрывом.

«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»-7

В противостоянии «Вердера» и менхенгладбахской «Боруссии» забитых голов не было вовсе. Находящийся в зоне вылета клуб из Бремена был близок к успеху, но все-таки не забил. Правда, не смогли это сделать и гости. 0:0.

«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»-10

«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»-12

В других матчах «Вольфсбург» разгромил «Байер», а «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом». Тур продолжится 27 мая, в программе пять встреч.

# Футбол # Фотофакт

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