«Бавария» с минимальным перевесом в гостях обыграла «Боруссию»

Новости Германии. «Бавария» увеличила свои шансы на победу в чемпионате Германии по футболу. В очередном туре Бундеслиги мюнхенский клуб нанес поражение ближайшему преследователю – «Боруссии» из Дортмунда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча в Дортмунде имела огромное значение: в случае успеха в домашней игре «Боруссия» вплотную подобралась бы к своему конкуренту. Однако матчи в Германии проходят без зрителей, а потому домашние трибуны не помогли хозяевам поля. При этом у дортмундцев было несколько возможностей поразить цель, но они свои шансы не использовали.

А вот гости на 43-й минуте провели единственный мяч в игре, отличился Киммих. 1:0, победа «Баварии», которая теперь лидирует с семиочковым отрывом.

В противостоянии «Вердера» и менхенгладбахской «Боруссии» забитых голов не было вовсе. Находящийся в зоне вылета клуб из Бремена был близок к успеху, но все-таки не забил. Правда, не смогли это сделать и гости. 0:0.