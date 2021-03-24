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ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»

24 марта 2021 22:04
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Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по волейболу первый участник финала давно известен – это брестское «Прибужье». А вот вторая полуфинальная серия стартовала только сейчас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»-1

В Могилеве сошлись местный «Коммунальник» и «Минчанка». Стоит напомнить, что действующие чемпионки Беларуси не играли в регулярке и вступили в борьбу за титул сразу со второго раунда плей-офф.

ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»-4

К чести хозяек паркета, в матче против лучшей команды страны им удалось зацепить одну партию, а именно вторую – 26:24. Остальные же сеты уверенно забрали подопечные Саликова – дважды по 25:17 и еще раз 25:12. Второй матч серии до трех побед между «Коммунальником» и «Минчанкой» состоится в 25 марта.

# Волейбол # Фотофакт

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