ЧБ по волейболу. В 1/2 плей-офф волейболистки «Минчанки» обыграли «Коммунальник»

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по волейболу первый участник финала давно известен – это брестское «Прибужье». А вот вторая полуфинальная серия стартовала только сейчас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Могилеве сошлись местный «Коммунальник» и «Минчанка». Стоит напомнить, что действующие чемпионки Беларуси не играли в регулярке и вступили в борьбу за титул сразу со второго раунда плей-офф.