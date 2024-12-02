Футбол. «Динамо-Минск» в статусе чемпиона Беларуси уступило «Сморгони» в перенесённом матче

Единственный гол на 44-й минуте забил Мохамед Бамба. Несмотря на то, что особого турнирного значения этот поединок не имел, в отдельных эпизодах эмоции зашкаливали. На исходе игры произошла потасовка, в результате которой Павел Седько получил вторую красную карточку. Ранее на 57-й минуте у «Динамо» был удален Даниил Силинский. А по итогам чемпионата «Сморгонь» заняла 12-е место.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Считаю, что, наверное, «Сморгонь» заслужила эту победу. Потому что были более настойчивые, более уверенные в себе. Мы решили несколько задач в сегодняшнем матче. Первая наша задача – это то, что мы дали передышку нашим основным футболистам, которые получили колоссальную нагрузку и в чемпионате страны, и в еврокубках.

Также определенная задача, и мы решили посмотреть ближайший наш резерв в виде ребят молодых, которые играют в «Динамо-2» и также претендует, чтобы быть в главной команде. С этой точки зрения тоже информативная игра. Еще раз хочу сказать о том, что победа «Сморгони» сегодня заслуженная. Хотя по накалу, по самоотдаче к ребятам нет претензий, но немножко нам сегодня не хватило.