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Игры БРИКС в Казани. Спортивная гимнастика – результаты белорусов

15 июня 2024 17:56
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Турнир по спортивной гимнастике в Казани позволил заявить о себе белорусским спортсменам. Не только опытным, но и совсем юным атлетам, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игры БРИКС в Казани. Спортивная гимнастика – результаты белорусов-1

Лидер сборной нашей страны по спортивной гимнастике Егор Шарамков добыл бронзу в опорном прыжке. Это уже вторая медаль отечественного гимнаста на турнире в Казани. Накануне он выиграл золото в вольных упражнениях.

Белорусская гимнастка Кира Магаревич завоевала бронзу в упражнении на бревне.

# Гимнастика

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