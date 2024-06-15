Игры БРИКС в Казани. Спортивная гимнастика – результаты белорусов

Турнир по спортивной гимнастике в Казани позволил заявить о себе белорусским спортсменам. Не только опытным, но и совсем юным атлетам, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Турнир по спортивной гимнастике в Казани позволил заявить о себе белорусским спортсменам. Не только опытным, но и совсем юным атлетам, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Лидер сборной нашей страны по спортивной гимнастике Егор Шарамков добыл бронзу в опорном прыжке. Это уже вторая медаль отечественного гимнаста на турнире в Казани. Накануне он выиграл золото в вольных упражнениях.
Белорусская гимнастка Кира Магаревич завоевала бронзу в упражнении на бревне.