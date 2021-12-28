Футбол. Артём Челядинский утверждён главным тренером «Динамо-Минск»

«Бело-голубых» он возглавил еще летом – в июне. Но руководил дружиной в качестве исполняющего обязанности. Отныне и официально он – главком. Под началом Челядинского основная команда провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. По итогам чемпионата «Динамо» завоевало бронзовые медали.