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Футбол. Артём Челядинский утверждён главным тренером «Динамо-Минск»

28 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. Артем Челядинский утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футбол. Артём Челядинский утверждён главным тренером «Динамо-Минск»-1

«Бело-голубых» он возглавил еще летом – в июне. Но руководил дружиной в качестве исполняющего обязанности. Отныне и официально он – главком. Под началом Челядинского основная команда провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. По итогам чемпионата «Динамо» завоевало бронзовые медали.  

# Футбол Беларуси # Артем Челядинский # Фотофакт

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