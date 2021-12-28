Алексей Протас вошёл в топ лучших европейских игроков НХЛ

Белорус входит в число лучших европейских новичков. Наш форвард идет на 9-й позиции. Казалось бы, не очень презентабельное место. Однако нужно понимать, что в организации играет более 200 юных дарований. В текущем сезоне 20-летний спортсмен сумел набрать для «Вашингтона» 6 очков. А для себя – действовать в одном звене с Александром Овечкиным.