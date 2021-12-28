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Алексей Протас вошёл в топ лучших европейских игроков НХЛ

28 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. В главной заокеанской лиге планеты – НХЛ – отлично проявляет себя Алексей Протас, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алексей Протас вошёл в топ лучших европейских игроков НХЛ-1

Белорус входит в число лучших европейских новичков. Наш форвард идет на 9-й позиции. Казалось бы, не очень презентабельное место. Однако нужно понимать, что в организации играет более 200 юных дарований. В текущем сезоне 20-летний спортсмен сумел набрать для «Вашингтона» 6 очков. А для себя – действовать в одном звене с Александром Овечкиным.  

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Фотофакт

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