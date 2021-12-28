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Белорусский форвард Владислав Михальчук арендован «Херши» из АХЛ

28 декабря 2021 13:05
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Новости Беларуси. Заметный прогресс в карьере совершил белорусский форвард Владислав Михальчук, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский форвард Владислав Михальчук арендован «Херши» из АХЛ-1

Клуб «Херши» предложил 22-летнему исполнителю попробовать свои силы в АХЛ. А это вторая по силе заокеанская лига.  

Начинал же сезон наш спортсмен в одной из минорных лиг. Там в 17 матчах он сумел набрать 13 очков, за что и попал на карандаш к боссам «Херши». На данный момент клуб идет на четвертом месте в своем дивизионе.  

# Хоккей Беларуси # Владислав Михальчук # Фотофакт

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