Белорусский форвард Владислав Михальчук арендован «Херши» из АХЛ

Клуб «Херши» предложил 22-летнему исполнителю попробовать свои силы в АХЛ. А это вторая по силе заокеанская лига.

Начинал же сезон наш спортсмен в одной из минорных лиг. Там в 17 матчах он сумел набрать 13 очков, за что и попал на карандаш к боссам «Херши». На данный момент клуб идет на четвертом месте в своем дивизионе.