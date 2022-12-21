Прямой эфир

Футбол. Алексей Бага вновь возглавил солигорский «Шахтёр»

21 декабря 2022 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алексей Бага вновь стал главным тренером футбольного клуба «Шахтер». В 2021 году специалист уже возглавлял солигорскую команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Алексей Бага вновь возглавил солигорский «Шахтёр»-1

Под его руководством тогда дружина одержала 8 побед в 10 матчах и досрочно стала чемпионом Беларуси, завоевав свой третий в истории наивысший титул. Алексей Бага также был главным тренером борисовского БАТЭ, литовского «Жальгириса» а также клубов из Казахстана и Азербайджана. Контракт с наставником рассчитан на два года.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара
21 декабря 2022 13:10

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара

«Нью-Джерси» Шаранговича на выезде уступил «Каролине»
21 декабря 2022 13:08

«Нью-Джерси» Шаранговича на выезде уступил «Каролине»

Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию
21 декабря 2022 13:07

Хоккей. Гродненский «Неман» продолжает победную серию