Футбол. Алексей Бага вновь возглавил солигорский «Шахтёр»

Алексей Бага вновь стал главным тренером футбольного клуба «Шахтер». В 2021 году специалист уже возглавлял солигорскую команду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Под его руководством тогда дружина одержала 8 побед в 10 матчах и досрочно стала чемпионом Беларуси, завоевав свой третий в истории наивысший титул. Алексей Бага также был главным тренером борисовского БАТЭ, литовского «Жальгириса» а также клубов из Казахстана и Азербайджана. Контракт с наставником рассчитан на два года.