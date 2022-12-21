«Нью-Джерси» Шаранговича на выезде уступил «Каролине»

Белорус Егор Шарангович продолжает играть в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата его клуб «Нью-Джерси» на выезде уступил «Каролине» – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий провел матч в четвертом звене. Айс-тайм белоруса составил 13 минут 36 секунд. Шарангович сделал хит, заблокировал бросок и закончил игру с показателем полезности 0. Всего же в 32 играх сезона у белорусского хоккеиста 15 баллов при показателе полезности -3. А «Нью-Джерси» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.