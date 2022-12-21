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Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара

21 декабря 2022 13:10
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Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу продолжает участие в Молодежной лиге России. На повестке матчи третьего тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара-1

В дебютном противостоянии наши девушки с сухим счетом победили команду «Динамо» из Краснодара. Россиянки по-настоящему зацепились лишь в третьем сете. Но в самой концовке фортуна была на нашей стороне. Завтра померяемся силами с «Енисеем», хозяином площадки.

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара-4

А накануне четвертый тур завершили парни. В пассиве три поражения в трех дуэлях и лишь 12-е место в таблице. Сегодня день отдыха, а затем предоставится возможность взять реванш.

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# Волейбол # Фотофакт

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