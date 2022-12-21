Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду «Динамо» из Краснодара

Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу продолжает участие в Молодежной лиге России. На повестке матчи третьего тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии наши девушки с сухим счетом победили команду «Динамо» из Краснодара. Россиянки по-настоящему зацепились лишь в третьем сете. Но в самой концовке фортуна была на нашей стороне. Завтра померяемся силами с «Енисеем», хозяином площадки.