Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв вошёл в топ-3 игроков КХЛ

Данный топ рассчитывается на основе статистических параметров. Для защитников и нападающих, помимо баллов за результативность, учитываются показатель полезности и среднее число отборов, силовых приемов и заблокированных бросков за игру. Так, результативно проявил себя и опытный форвард минского «Динамо». Вадим Шипачев замкнул тройку сильнейших. Исполнитель в матче против «Трактора» отдал три голевые передачи, а всего на отрезке с 15 по 26 ноября набрал 13 баллов. Также стало известно, что легенда хоккея отправится на Матч Звезд КХЛ. Форварда минского «Динамо» выбрали зрители.