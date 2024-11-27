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Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв вошёл в топ-3 игроков КХЛ

27 ноября 2024 20:16
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Континентальная хоккейная лига представила рейтинг лучших игроков за последние три недели в регулярном чемпионате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв вошёл в топ-3 игроков КХЛ-1

Данный топ рассчитывается на основе статистических параметров. Для защитников и нападающих, помимо баллов за результативность, учитываются показатель полезности и среднее число отборов, силовых приемов и заблокированных бросков за игру. Так, результативно проявил себя и опытный форвард минского «Динамо». Вадим Шипачев замкнул тройку сильнейших. Исполнитель в матче против «Трактора» отдал три голевые передачи, а всего на отрезке с 15 по 26 ноября набрал 13 баллов. Также стало известно, что легенда хоккея отправится на Матч Звезд КХЛ. Форварда минского «Динамо» выбрали зрители.

# Хоккей

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