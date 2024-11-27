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«Динамо-Молодечно» удерживают лидерство в турнирной таблице – подвели итоги первого круга ЧБ по хоккею

27 ноября 2024 18:31
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В регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги завершилась программа первого круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Динамо-Молодечно» удерживают лидерство в турнирной таблице – подвели итоги первого круга ЧБ по хоккею-1

Команды провели по 26 поединков. Лидерство в турнирной таблице удерживает «Динамо-Молодечно». Подопечные Игоря Руфа долгое время триумфально шли по дистанции текущего розыгрыша и не знали горечи поражений, однако небольшой спад все-таки произошел. В активе дружины 20 побед и всего 6 неудач. Шанс подняться на первое место имела и «Юность». Для этого накануне требовалось победить на родном льду солигорский «Шахтер». Однако минчане минимально уступили и остались на второй строке. Гродненский «Неман», победная серия которого насчитывает уже 8 матчей, замыкает тройку сильнейших.

Матчи чемпионата Беларуси возобновятся уже 29 ноября, в пятницу.

# Хоккей Беларуси

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