Международный турнир Коплякова собрал более 550 пловцов в Минске

550 пловцов из 42 команд Беларуси, России и Казахстана в течение трех дней разыграют 72 комплекта наград на международном турнире двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционно соревнования проходят в столичном 25-метровом бассейне «Трактор». Беларусь представляют все регионы нашей страны, и это сильнейшие пловцы в трех возрастных группах. Самые юные – спортсмены до 13 лет, ну а в старшем звене – ближайший резерв национальной команды, 17-летние ребята. Первые номера белорусской сборной в этом году не составят конкуренцию, так как ведут подготовку к Чемпионату мира на короткой воде, который пройдет в Венгрии с 10-го декабря.

Инна Рублевская, директор городского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта: Фактически, мы здесь в основном проводим соревнования не для национальной сборной, а именно для юниоров, чтобы просмотреть резерв национальной команды. Спортсмены лучшие, которые не смогли отобраться на чемпионат России, они все здесь. Бассейн много знает рекордов уже. Каждый год мы здесь подсчитываем десятками. Что будет в этом году, мы посмотрим в третий день.

Анна Копаченя, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:

Для нас это определенные зацепочки, определенный просмотр нашего резерва, который потом будет в национальной команде. На этих соревнованиях мы тоже видим, что есть ребята, которые способны конкурировать, способны вырасти. Самое главное, конечно, это тренерские кадры, которые готовы с ними работать, растить их и мотивировать.

Отметим, что именно на турнире Коплякова, сильнейшие пловцы нашей национальной команды, такие как Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович, получали международную практику и росли в течение многих лет. Пожелаем всем участникам быстрых секунд и побед.